Путину передали список бизнесменов, желающих вернуться на Родину

Президент Владимир Путин получил список бизнесменов, которые живут в Великобритании, но хотят вернуться в Россию. Об этом сообщил журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В списке «более 10 имен, но не сотни», — сказал бизнес-омбудсмен, добавив, что по многим делам до сих пор идут судебные разбирательства, поэтому "список будет дополняться".

В конце 90-х – начале 2000-х годов из России в Англию уезжали многие предприниматели, имеющие проблемы с законом. Тогда правительство Британии лояльно относилось к богатым людям, им позволяли ввозить в страну капитал, который не облагался налогами, а на прошлое предпринимателей закрывали глаза. Сейчас ситуация стала меняться, в законодательство вносят поправки.

Теперь бывшие граждане России мечтают вернуться на Родину, но опасаются оказаться за решеткой. Разбирательства длятся десятилетиями и многие обвинения уже сняты. Однако люди боятся приезжать в РФ, пишет РИА Новости.