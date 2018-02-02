Малышу из Челябинска требуется помощь. Ему тяжело дышать

Помочь маленькому человеку дышать и жить дома могут читатели медиахолдинга «Гранада Пресс» и благотворительный «Русфонд». Салават Валиуллин, 7 месяцев, бронхолегочная дисплазия тяжелой степени, требуется специальное оборудование для дыхания. 255 192 руб.



Равиля Валиуллина, мама, Челябинск, Челябинская область: «Наш сын долгожданный и желанный – когда мы с мужем узнали о моей беременности, радости не было предела. Но родился Салават намного раньше срока, крохотным, сам не задышал, не закричал, его положили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Через полтора месяца у сына началось отслоение сетчатки, его перевели в Челябинскую областную детскую клиническую больницу (ЧОДКБ), там сделали операцию на обоих глазах, она прошла успешно, зрение удалось сохранить. А к трем месяцам состояние Салавата резко ухудшилось. С рождения за сына «дышал» аппарат ИВЛ, и у ребенка развилось серьезное хроническое заболевание – бронхолегочная дисплазия. Салавату подобрали лекарства, которые помогли стабилизировать его состояние.

В январе сына перевели из реанимации в обычную палату, он сам дышит, набирает вес. По мнению врачей, у Салавата хорошие перспективы, нас даже готовы в скором времени выписать. Но сыну жизненно необходимы приборы для дыхания – кислородный концентратор (он выделяет кислород из воздуха, помогает снимать приступы удушья) и пульсоксиметр (для контроля насыщения крови кислородом). За счет госбюджета эти приборы не предоставляются. А стоят они дорого, нам не собрать такую сумму – живем на скромную зарплату мужа, он работает электриком. Прошу, помогите, пожалуйста!».









Заведующая педиатрическим отделением для новорожденных ЧОДКБ Галина Бузуева (Челябинск): «У Салавата бронхолегочная дисплазия, развивается дыхательная недостаточность. По жизненным показаниям мальчику необходимы кислородный концентратор и пульсоксиметр».

https://www.rusfond.ru/letter/66/15386

Как помочь

1. Через банк

Прийти с реквизитами фонда в любой банк и сделать перевод. Внимание! Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку вы конкретно хотите помочь. (Например: «Пожертвование на лечение Даши Можаевой. НДС не облагается). Если возникают сложности при платежах сообщите нам по тел. 89227498521.

2. Через банковскую карту

Зайдите на челябинскую страничку Русфонда http://rusfond.ru/chelyabinsk, выберете раздел «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa MasterCard.

3. Другие способы

4. На челябинской страничке http://rusfond.ru/chelyabinsk вы найдете и другие способы перечисления пожертвований и сможете выбрать любой удобный для вас. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить через Сбербанк Онлайн, через кошелек Rbk Money, WebMoney, через систему Яндекс. Деньги, «Contact», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

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Назначение платежа:

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