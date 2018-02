Мессенджер Telegram исчез из онлайн-магазина Apple

Мессенджер Telegram в четверг, 1 февраля, исчез из онлайн-магазина Apple. Из App Store также попало официальное дополнение к мессенджеру — Telegram X. О проблеме сразу уведомили пользователи мессенджера Telegram, - сообщает kp.ru.

По запросу в App Store поиск предлагает WatsApp и Facebook Messenger. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил исчезновение мессенджера из онлайн-магазина "техническими проблемами". "Скоро вернется", (Minor issue, should be back soon) — написал Дуров в своем блоге в соцсети Twitter. О причинах исчезновения приложения основатель Telegram не написал.