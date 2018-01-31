Интернет-магазин появится у Московского зоопарка с 1 февраля

Московский зоопарк запустит интернет-магазин с 1 февраля. Гости смогут приобрести сувениры и подарки от зоосада онлайн, сообщает портал "Москва 24".



Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка: "Зоопарк – это первый музей, куда большинство людей попадают в самом раннем детстве. С этим местом почти у каждого из нас связано множество воспоминаний и самых светлых эмоций. Мы хотим, чтобы так было всегда".

По ее словам, купить можно будет не только сувениры, но и функциональные подарки – книги, украшения, экзотические растения и особую экологичную одежду. Покупатели также внесут вклад в сохранение природных ресурсов. Вырученные средства пойдут на содержание спасенных и конфискованных животных.



Ранее в зоопарке действовали только сувенирные лавки на территории учреждения. Там с весны 2017 года продаются VR-очки, с помощью которых можно посмотреть панорамные ролики о животных с эффектом присутствия, которые снимает сам зоопарк. Доступны фильмы о выдрах, фламинго, журавлях, енотах, мангустах и о рогатом вороне.

