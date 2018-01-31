Прокуратура просит суд отпустить из-под стражи врача Елену Мисюрину

Прокуратура просит судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, которой адресовано апелляционное представление, освободить из-под стражи врача Елену Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Врач-гематолог Елена Мисюрина, осужденная на два года лишения свободы, впервые высказалась о своем деле. В суде после оглашения приговора на Мисюрину надели наручники и увезли в СИЗО. 30 января осужденного врача посетили правозащитники.

Напомним, гематолога наказали за смерть пациента, который скончался через несколько дней после биопсии костного мозга.

По версии следствия, из-за этой процедуры у больного началось кровотечение, которое стало причиной его смерти.

По признанию врача, она надеялась на оправдательный приговор. "То, что случилось, за гранью понимания. Прокурор на суде говорил, что академик, гематолог Андрей Воробьев, который выступал в мою защиту, в слабом уме. Проигнорировали главного гематолога Минобороны Рукавицына. Говорили, что все эксперты с мировым именем, которые были на моей стороне, пришли меня выгородить", - цитирует врача "Коммерсантъ".

"Как судья может ссылаться на патологоанатомическую экспертизу клиники "Медси", если у больницы пять лет не было лицензии на эту деятельность, а у врача, что проводил вскрытие, не было даже трудового договора? Но показания этого врача легли в основу обвинений. При этом мотив — умышленное деяние — так и не был доказан", - рассказала врач правозащитникам.

На защиту гематолога встали известные медики и столичные чиновники, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин. В ее защиту подписывают петицию.

Только что стало известно: прокуратура Москвы обжаловала приговор в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. "Прокуратура ЮЗАО г. Москвы внесла апелляционное представление на приговор Черемушкинского районного суда г. Москвы в отношении Елены Мисюриной. Прокуратура просит отменить состоявшееся судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ", - говорится в сообщении.