Таинственная пирамида на дне Тихого океана, ученые считают, что нашли Атлантиду

Аргентинцу Марсело Игазуста на видеотрансляции Google Earth удалось обнаружить таинственную постройку в водах Тихого океана. Известный уфолог Скотт Уоринг выдвинул предположение, что возможно это затонувший космический корабль пришельцев либо останки древней цивилизации.

«Даже если это не НЛО, который приземлился в океане, это монументальное открытие. Люди никогда не могли построить такую конструкцию. Только инопланетяне могли бы сделать подобное», - утверждает уфолог. Однако после длительного изучения ученые пришли к выводу, что древняя постройка больше похожа на пирамиду, и согласно оценкам специалистов, сооружение может иметь длину от 14 до 18 метров. Такие гигантские пирамиды могут принадлежать затонувшей цивилизации Атлантида.

Впервые государство Атлантида упоминает философ Платон. Как гласит легенда, древнее государство и ее жители подверглись гневу богов и были полностью погружены в океан.