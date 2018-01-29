Умер пострадавший при пожаре в Красногорске ребенок

Ребенок, пострадавший в воскресенье, 28 января, при пожаре в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске, умер в больнице. Появляются подробности о погибших и пострадавших в результате пожара в 22-этажном доме на Южном бульваре.

Пожар произошел днем 28 января в одной из квартир на шестом жилого дома № 6 на Южном бульваре, - сообщает Газета.ру. Пострадали несколько человек - граждане республики Таджикистан. Один мужчина и ребенок погибли на месте происшествия, второй мужчина скончался по пути в больницу.

Мужчина и двое детей были госпитализированы. Они находились в крайне тяжелом состоянии. Вскоре один ребенок умерли.

Причина возгорания в квартире устанавливается.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.