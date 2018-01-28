В полиции Москвы подтвердили убийство мужчины около подземного перехода у станции метро "Славянский бульвар". Мужчина погиб в воскресенье вечером. Очевидцы ранее сообщили о конфликте между двумя мужчинами, и один из них выстрелил в оппонента.

Дежурный офицер столичного главка МВД РФ сообщил, что около 20.35 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранениями в самом начале Славянского бульвара, неподалеку от станции метрополитена.

После убийства подозреваемый скрылся с места происшествия. По некоторым данным, он побежал к метро. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.