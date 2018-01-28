Петербург отметил 74-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В субботу, 27 января, Санкт-Петербург отметил 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 11 часов на Пискаревском мемориальном кладбище состоялось торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов.

В этот же день церемонии возложения цветов проходили на Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы, на мемориале «Красная Слобода» и на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.

С 10.00 до 13.00 и с 19.00 до 22.00 горели факелы на Ростральных колоннах.

В 21:00 у стен Петропавловской крепости и в Пискаревском парке состоялся праздничный салют.

В субботу вечером в Большом зале театра прошел концерт «Помни, Ленинград… Реквием Моцарта». Симфонический оркестр «Северная симфония» и Оперный хор театра под управлением Фабио Мастранджело исполнили знаменитый Реквием Моцарта - одно из величайших творений человеческого гения.

872 дня длилась фашистская блокада города на Неве. Более 630 тысяч ленинградцев умерли от голода в осажденном городе (эта цифра была озвучена на Нюрнбергском процессе; по подсчетам историков она может достигать от 800 тысяч до 1,5 миллионов человек).

(По материалам piter.ru fontanka.ru nevnov.ru)