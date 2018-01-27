МОК вынуждает российских спортсменов чистить аккаунты в соцсетях

Правила поведения МОК для российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде -2018 регламентируют не только поведение атлетов на соревнованиях и официальных мероприятиях игр, но и диктуют поведение на личных страничках в социальных сетях.

Так, «нейтральные олимпийские спортсмены из России» не имеют права использовать на своих страницах государственные символы страны – гимн, герб и флаг или размещать контент, содержащий упоминания об РФ и изображающий российскую символику. Информацию о титулах, например, Чемпион России, видимо, нужно тоже убрать из аккаунта.

Помимо этого, представляться на своих страницах спортсмены должны только как OAR - «олимпийский атлет из России» или ОСР – олимпийский спортсмен из России. Как отмечает «Спорт-Экспресс» благоразумнее всего россиянам вообще заблокировать свои соцсети на время Олимпиады. В случае нарушения правил МОКа спортсмена могут лишить право на участие в Играх.

В социальных сетях пользователи возмущаются подобным диктатом и справедливо задают вопрос: «А что будет, если болельщики с флагом подойдут к спортсмену сделать фото? Спортсмен должен бежать или вызывать спецназ?» И сами же отвечают: «Скорее всего ничего, главное, чтобы сам спортсмен не выложил это фото на своей странице в соцсети». А сами спортсмены задаются вопросом, нужно ли удалять старые фото, где на форме уже есть российская символика.