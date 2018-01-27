В Чечне открыт первый в республике горнолыжный комплекс

В Чечне, в пятницу, 26 января, состоялось открытие горнолыжного комплекса "Ведучи". Он расположен в одноименном селе Итум-Калинского района, в 78 километрах от Грозного, в долине реки Хачарой-Экх.

В церемонии открытия горнолыжного курорта приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, призеры олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы в различных видах спорта.

Рамзан Кадыров отметил значимость всесезонного туристско-рекреационного курорта в развитии туристического кластера, а также зимних видов спорта как самой республики, так и всего Северного Кавказа. По словам Кадырова, "скоро появится уникальная, не имеющая аналогов в России канатная дорога, которая свяжет два горных склона".

Гости церемонии ознакомились с территорией курорта и планами его развития.

На сегодняшний день на территории "Ведучи" имеются канатная дорога, горнолыжная трасса протяженностью около 1 км с системой искусственного снегообразования, детский парк с конвейерным подъемником, сервис-центр активных видов отдыха, школа инструкторов, пункт проката и ремонта горнолыжного инвентаря, гараж для ратрака и сопутствующей инженерной инфраструктуры, автомобильная дорога с паркингом на 234 машино-мест.



Строительство курорта завершится в 2025 году. Ежедневно "Ведучи" сможет принимать до 4,8 тыс. гостей. Федеральному бюджету курорт обойдется в 6,5 млрд рублей, сообщает РБК. В первый год работы входной билет на трассу курорта будет стоить 400 руб. (для взрослых) и 200 руб. для детей.