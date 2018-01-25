В детсаду Севастополя из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок

В Севастополе воспитателя детского сада №27, в котором 23 января из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок, отстранили от работы на три дня. Как известно, пока воспитатели занимались с другими детьми, малыш залез на скамейку, со скамьи перебрался на подоконник и, открыв самостоятельно окно и выпал вместе с москитной сеткой.

Ребенок госпитализирован с травмой головы. Сейчас медики оценивают состояние малыша как удовлетворительное.

Заведующая детсадом заявила, что воспитатель вообще будет уволена. Но большинство родителей пострадавшего ребенка встали на защиту сотрудницы детсада. Она работает всего год, но в работе зарекомендовала себя как хороший специалист, - сообщают "Аргументы недели - Крым".

Мама ребенка претензий к воспитателю не имеет и даже переживает за ее судьбу. В детском саду проводится служебная проверка. Расследование проводят и правоохранители.

Власти Севастополя говорят: "Самое дорогое в Севастополе – это наши дети. И если мы допускаем к нашим детям людей безответственных, которые допускают подобные случаи при исполнении служебных обязанностей, это должно строго наказываться".