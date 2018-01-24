Прокурор попросил приговорить экс-губернатора Белых к 10 годам колонии

В суде решается судьба бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Прокурор Марина Дятлова предложила суду признать Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Адвокат рассказал о свадьбе экс-губернатора Никиты Белых в СИЗО

Гособвинитель еще попросил суд назначить экс-главе региона штраф в размере 100 млн рублей и лишить его права занимать должности в органах власти сроком на восемь лет.

О заявлении гособвинителя в суде сообщил сегодня, 24 января, официальный представитель Гнепрокуратуры России Александр Куренной.

Никита Белых был задержан в одном из московских ресторанов в июне 2016 года. По данным следствия, в 2011—2016 годах тогдашний кировский губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тысяч.