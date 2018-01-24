Синоптики прогнозируют резкое потепление в Москве. Только москвичи дождались настоящих морозов и сугробов, как специалисты по погоде предсказывают потепление. На сайте gismeteo.ru сообщается, что к концу января, в последние дни месяца, температура воздуха поднимется выше ноля градусов.

Потепление начнется в конце текущей недели. В понедельник, 29 января и во вторник, 30 января, температура воздуха днем составит плюс 1-2 градуса. Погода будет облачной. Возможны снегопады, мокрый снег и в теплые дни даже дождь. Ночью в эти дни будут небольшие морозы.

В начале февраля морозная погода вернется в столицу.

В настоящее время сильные морозы стоят на Дальнем Востоке и в Сибири.