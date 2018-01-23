Мэр Риги назвал провокацией перевод русских школ на латышский язык обучения

Огромной ошибкой и политической провокацией назвал мэр Риги Нил Ушаков перевод русских школ на латышский язык обучения. Такую реформу одобрило правительство Латвии.

"Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования, и стабильности страны", - написал он на своей странице в соцсети. Согласно подготовленной Минобрнауки Латвии реформы школы нацменьшинств в ближайшее время перейдут на преподавание почти всех предметов на госязыке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы. Чтобы эта реформа вступила в силу, ее еще должен утвердить парламент республики.

Это намерение властей вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели митинг протеста и шествия. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против реформ, пишет ТАСС.