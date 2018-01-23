Наночастицами серебра будут бороться с болезнями вместо антибиотиков

Чешским ученым удалось разработать технологию, которая подавляет способность микроорганизмов вырабатывать иммунитет против наночастиц серебра. Как считают ученые, современные бактерии и микроорганизмы уже не реагируют на антибиотики, поскольку сумели мутировать и приспособиться к ним. А ионы серебра, обладающие сильным антибактериальным эффектом, могут стать очередным барьером на пути различных заболеваний.

Однако, до изобретения чешских исследователей этот эффект не был устойчивым. "Было хорошо известно, что наночастицы серебра теряют свой противомикробный эффект после того, как начинают "слипаться" в более крупные соединения, называемые агрегаторами. Мы решили изучить эту ахиллесову пяту и выяснили, что при столкновении с ними микроорганизмы начинают выделять протеин под названием "флагеллин", который, как клей, соединяет наночастицы, в результате чего серебро теряет свой антибактериальный эффект", - пояснил один из авторов исследования биолог Алеш Паначек. Во время дальнейших исследований удалось найти вещество, которое способно остановить выделение флагеллина. Им оказался экстракт граната.

Ежегодно в мире сотни тысяч людей умирают из-за того, что бактерии генетически меняются и становятся невосприимчивыми к действию антибиотиков. По прогнозам ученых, через 20-30 лет антибиотики окажутся совершенно бесполезными против большинства опасных микроорганизмов. «Таким образом, самые старые и опасные организмы на нашей планете показали нам, что могут эффективно защищаться. Но мы сумели на это ответить", - пояснили биологи.

Использование экстракта граната совместно с наночастицами серебра открывает широкие перспективы в борьбе с различными инфекционными заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в январском номере научного журнала Nature Nanotechnology., пишет ТАСС.