Владимир Путин изменил официальный ответ военнослужащих командованию

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет‐портале правовой информации.

Владимир Путин разрешил солдатам не отвечать на поздравления или благодарности командира фразой "Служу Российской Федерации". Эту фразу укоротили, и теперь она звучит так: "Служим России".

В тексте президентского указа говорится, что если командир или начальник поздравляет военнослужащих воинской части/подразделения, находящихся в строю, то они отвечают протяжным троекратным "Ура".