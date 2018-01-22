Под Владимиром студент спас пассажиров автобуса, когда водителю стало плохо

Во Владимирской области в городе Коврове у водителя автобуса случился инсульт, неуправляемая машина понеслась по дороге на большой скорости. Всех, кто находился внутри спасла реакция одного из пассажиров.

Многотонная машина съехала с дороги и начала врезаться в припаркованные авто. Автобус проехал через два светофора и покатился по наклонной, однако студент Андрей Зубатов забрался в водительскую кабину и нажал на тормоз. Благодаря этому автобус остановился, пассажиры не пострадали. В автобусе при этом было пятеро человек, в том числе ребенок.

Представители УМВД по региону сообщили, что подростка наградили за этот смелый поступок, выслав письмо с благодарностью и памятные подарки. Юноша учится в Ковровском транспортном колледже.