Под Владимиром студент спас пассажиров автобуса, когда водителю стало плохо
22 января 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Во Владимирской области в городе Коврове у водителя автобуса случился инсульт, неуправляемая машина понеслась по дороге на большой скорости. Всех, кто находился внутри спасла реакция одного из пассажиров.
Многотонная машина съехала с дороги и начала врезаться в припаркованные авто. Автобус проехал через два светофора и покатился по наклонной, однако студент Андрей Зубатов забрался в водительскую кабину и нажал на тормоз. Благодаря этому автобус остановился, пассажиры не пострадали. В автобусе при этом было пятеро человек, в том числе ребенок.
Представители УМВД по региону сообщили, что подростка наградили за этот смелый поступок, выслав письмо с благодарностью и памятные подарки. Юноша учится в Ковровском транспортном колледже.