Ученые предсказывают полное вымирание мужчин

Мужская хромосома не способна бороться с мутациями, утверждают ученые, что, несомненно, приведет к ее исчезновению. Даррен Гриффин – британский генетик из Кентского университета сделал неблагоприятный прогноз для сильной половины человечества. Он утверждает, что хромосома, которая содержит ген, ответственный за развитие мужских половых признаков, неизбежно исчезнет через 4,5 миллиона лет.

Как пишет Science Alert, мужская хромосома не всегда была такой уязвимой. Первоначально она содержала тот же набор генов, что и женская хромосома. Однако мужские Y-хромосомы имеют критический недостаток. В отличие от всех других хромосом, которые у нас парные, Y-хромосомы присутствуют в виде единственной копии, переданной от отца к сыну. Это означает, что они не могут подвергаться генетической рекомбинации, «перетасовке» генов, которые происходят в каждом поколении. Поэтому «мужской» набор со временем должен «выпасть» из генома.

Безусловно, хромосома ведет борьбу за выживание, вырабатывая механизмы, способные замедлить вырождение. Так, согласно последним исследованиям, в ней появляется несколько копий генов, которые отвечают за формирование мужских признаков. Однако эти процессы способны играть лишь роль эволюционных тормозов, замедляя скорость деградации гена до возможного его полного исчезновения.