При пересадке костного мозга меняется структура ДНК человека

Ученые считают, что при операции по пересадке костного мозга происходит смена структуры ДНК. А пораженные раком клетки передаются внутрь человеческого организма за считанные секунды. Результаты исследования опубликованы в издании Health.

После операции стволовые клетки на протяжении длительного периода времени не только не могут приспособиться к новой среде, но и не готовы воспроизводить новые. Как известно, операцию по пересадке костного мозга делают онкологическим больным для оживления клеток на генетическом уровне. При этом вероятность повторного заражения составляет не более 40%. Это связано с тем, что определенное количество структуры ДНК также попадает в новый организм.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы операция не вредила всей структуре ДНК и не изменяла особенностей человека.