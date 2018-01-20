Фильм, смонтированный из видео российских регистраторов, вышел в прокат в США

Фильм, смонтированный из записей российских видеорегистраторов вышел в прокат США. В ленте американские зрители увидели много курьезных случаев - традиционные танки, драки и аварии и, конечно, же медведей.

Название фильма "Дорога", его режиссером является Дмитрий Калашников. Заокеанские критики остались вполне довольны увиденным, но нашлось не мало и тех, кто посчитал, что в «Дороге» нет никакой художественной ценности.

Операторской работы в фильме, действительно, нет. Съемка автоматическая, ее параметры неизменны – широкий угол зрения, дающий поле обзора в границах лобового стекла. Звуковой ряд – диалоги пассажиров, разговоры по телефону, музыка из радиоэфира. Не понятно, как иностранные зрители понимают все происходящее, поскольку в фильме много ненормативной лексики. Скорее они просто проникаются общей атмосферой «самобытности» российских дорог.

Фильм, который продолжается более часа, показывает жизнь, какой она есть.