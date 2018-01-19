Дорога на чемпионат мира и не только

Инфраструктурные изменения, которым подвергся Волгоград в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018, чаще ругают, чем хвалят. Но единственное, в чем сходятся почти все комментаторы, — дороги города действительно стали лучше.

Некоторые участки, такие, к примеру, как Комсомольский путепровод или дорога в Гумраке, даже после реконструкции имеют массу нареканий. Но в целом волгоградцы отмечают, что ту беду, которая преследовала регион в последние годы, удалось, если не победить полностью, то уж точно повернуть в лучшую сторону.

— Мы давно живем и работаем здесь. И наблюдаем, что, начиная с прошлого года, в Волгограде ведутся активные ремонтные работы, — подтвердил генеральный директор транспортной компании «Байкал Сервис Волгоград» Игорь Платонов. — Такие изменения в инфраструктуре города положительно сказываются на работе транспортных компаний. Так, уже в новом году, мы получили несколько отзывов о том, как стало удобно добираться до нашего филиала. Клиенты говорят о том, что благодаря ровным дорогам, улучшению старых и строительству новых развязок, поездки до ТК из центра города сократились в два раза. Это значительный стимул и для нас к улучшению сервиса, ведь филиал активно развивает услугу «Доставка до адреса».