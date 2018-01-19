Демонтаж новогодних елей завершился в столице в пятницу, 19 января, сообщает портал "Москва 24".



Работы по демонтажу искусственных деревьев, стартовали в ночь на 15 января. Хоть новогодних красавиц и убрали с улиц города, полюбоваться праздничным оформление можно будет до конца зимы. Светящиеся украшения начнут убирать в последний день февраля.



К Новому году в Москве установили около 270 праздничных елок. Самые большие ели высотой около 25 метров стояли на Лубянской площади и Воробьевых горах.



Главную новогоднюю елку страны, установленную на Соборной площади в Кремле, в этот раз украсили петушками, шишками и кренделями в ярмарочном стиле. Праздничное оформление дерева дополнили гирлянды, общая длина которых равна примерно одному километру.



Центр города озаряла яркая новогодняя световая иллюминация. Свыше четырех тысяч световых инсталляций и многокилометровых гирлянд поднимали настроение москвичам.



На Тверской площади установили стилизованную под фасад театра Эрмитаж арку шириной 70 метров и высотой почти 20 метров. А на Поклонной горе собрали самый большой елочный шар в мире высотой 17 метров. Кроме того, на городских улицах разместили более 1,5 тысячи поздравительных плакатов.