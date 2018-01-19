Юноши в футболках МЧС поддержали ульяновских курсантов своим клипом

Молодые люди в футболках МЧС решили поддержать курсантов Ульяновского института и сняли весьма откровенное видео. Ранее в сети разгорелся скандал из-за пародии на клип Бенни Бенасси Satisfaction.

В новом ролике юноши стараются не демонстрировать своих лиц. Смелый шаг оценили многие граждане, которые заявили, что солидарность – это очень важно. Некоторые также заметили, что только таким методом можно бороться с ханжеством в стране, передает «Экономика сегодня». Однако нашлись и те, кто считают такие действия категорически недопустимыми и требующими серьезного наказания.

В настоящий момент неизвестно, имеют ли молодые люди какое-либо отношение к МЧС или просто надели футболки с аббревиатурой.