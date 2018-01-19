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Юноши в футболках МЧС поддержали ульяновских курсантов своим клипом

19 января 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Юноши в футболках МЧС поддержали ульяновских курсантов своим клипом
фото: globallookpress.com

Молодые люди в футболках МЧС решили поддержать курсантов Ульяновского института и сняли весьма откровенное видео. Ранее в сети разгорелся скандал из-за пародии на клип Бенни Бенасси Satisfaction.

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В новом ролике юноши стараются не демонстрировать своих лиц. Смелый шаг оценили многие граждане, которые заявили, что солидарность – это очень важно. Некоторые также заметили, что только таким методом можно бороться с ханжеством в стране, передает «Экономика сегодня». Однако нашлись и те, кто считают такие действия категорически недопустимыми и требующими серьезного наказания. 

В настоящий момент неизвестно, имеют ли молодые люди какое-либо отношение к МЧС или просто надели футболки с аббревиатурой.

 

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Юноши в футболках МЧС поддержали ульяновских курсантов своим клипом

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Немецкий рэпер, воевавший на стороне боевиков, убит в Сирии

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Мошенники звонят с номеров банков, чтобы украсть деньги с карточек россиян

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В подвале одного из домов Петербурга обнаружили крокодила

В подвале одного из домов Петербурга обнаружили крокодила

Крокодил вынырнул из подвальной воды на юге Петербурга. Рептилию успели сфотографировать. Ловить не рискнули. Точный адрес дома, в котором произошло это интересное событие, не называется.

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Мэр Ярославля потребовал от чиновников нырнуть в прорубь на Крещение

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Экс-жена Джигарханяна собралась поселиться в доме престарелых

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Внук Ельцина порвал с племянницей Ефремова

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Бывший охранник Януковича поведал подробности его бегства в Россию

Бывший охранник Януковича поведал подробности его бегства в Россию

Стали известны подробности бегства экс‐президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году. Военнослужащий Управления государственной охраны (УГО) Виктор Резниченко дал показания в Оболонском суде Киева.

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Ученик школы в Симферополе выстрелил в одноклассника

Ученик школы в Симферополе выстрелил в одноклассника

Ученик седьмого класса ранил в ногу учащегося пятого класса из пневматического пистолета. Инцидент произошел в четверг в гимназии № 1 Симферополя, рана, к счастью, неглубокая.

//Общество

Замужняя женщина вступила в брак с другом супруга в Ингушетии

Замужняя женщина вступила в брак с другом супруга в Ингушетии

В ингушском селе Плиево мать двоих детей изменила внешность, чтобы выйти замуж за друга своего супруга. Она придумала целую легенду: якобы у нее есть холостая подруга, с которой они очень похожи.

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Солдат-срочник погиб под гусеницами танка под Челябинском

Солдат-срочник погиб под гусеницами танка под Челябинском

Под Челябинском солдат-срочник погиб под гусеницами танка. Трагедия произошла 17 января во время проведения плановых занятий. Собрана специальная комиссия для выяснения деталей происшествия.

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