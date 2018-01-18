РПЦ собирается освятить на Крещение все океаны Земли

На Крещение священнослужители РПЦ проведут освящение воды во всех океанах. Водные источники будет освящать духовенство православных церквей, которые действуют в прибрежных городах и на океанских берегах.

Северный Ледовитый океан освятят сразу с нескольких точек, одной из которых станет побережье моря Лаптевых в поселке Тикси (Якутия). Воды Атлантического океана осветят с берега Рейкьявика (Исландия).

Тихий океан освятят в трех местах: с российского побережья в районе Японского и Охотского морей (в бухте Новик в Приморье и в бухте Гертнера в Магаданской области), а также с побережья Сиамского залива в Таиланде, передает РИА Новости. Индийский океан освятят в районе Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг в храме Христа Спасителя совершил богослужение. Он напомнил о смысле праздника и отметил, что "через водное освящение Господь освятил ныне духом своим физическое человеческое и природное естество".