В подвале одного из домов Петербурга обнаружили крокодила

Крокодил вынырнул из подвальной воды на юге Петербурга. Рептилию успели сфотографировать. Ловить не рискнули. Точный адрес дома, в котором произошло это интересное событие, не называется.

В среднем нильские крокодилы живут 45 лет. Особь, судя по фотографиям, опубликованным "Фонтанкой", уже взрослая.

Ранее общественность недоумевала, откуда на Ладожском озере мог взяться крокодил? Об этом спорили жители деревни Кокорево Всеволожского района Ленинградской области.