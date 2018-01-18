Мэр Ярославля потребовал от чиновников нырнуть в прорубь на Крещение

Владимир Слепцов хочет, чтобы в купании в Крещение приняли участие не только простые ярославцы, но и чиновники. Мэр считает, что таким способом первые лица города покажут хороший пример для горожан. Врачи дали советы, как правильно купаться на Крещение

"Прошу в данном мероприятии всех глав участвовать", — заявил Слепцов на общегородском совещании. — "Я имею в виду в купели. Вы покажете пример всем, так же как и замы. Вы же православные люди, поэтому пример должны показывать".

Глава региона Дмитрий Миронов 17 января на заседании правительства Ярославской области посоветовал мэру Ярославля не принуждать чиновников администрации к купанию в купелях. "Традиция крещенского купания с учетом духовного и физического состояния является сугубо личным делом каждого человека", – подчеркнул Дмитрий Миронов.