Замужняя женщина вступила в брак с другом супруга в Ингушетии

В ингушском селе Плиево мать двоих детей изменила внешность, чтобы выйти замуж за друга своего супруга. Она придумала целую легенду: якобы у нее есть холостая подруга, с которой они очень похожи.

Эта девушка якобы давно мечтает выйти замуж, и лучшей партии, чем приятель мужа, для нее трудно сыскать. Члены семьи одобрили эту идею. В результате женщина сама вышла замуж второй раз, причем выкуп за невесту принял ее же первый муж, пишут СМИ.

По словам очевидцев, мужчина утверждает, что не узнал свою жену во время свадьбы друга, хотя лицо невесты и показалось ему знакомым.

Обман вскрылся лишь на следующий день, когда первый муж женщины не смог ей дозвониться. Разоблачила аферистку ее родная сестра, после чего женщину вернули домой. Она никуда не выходит и ни с кем не общается. Скорее всего, теперь ее судьбу будет решать совет старейшин.