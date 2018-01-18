Украина, как и Донбасс - неправомочны, считает эксперт

Органы власти в Украине пытаются продемонстрировать Западу, что они способны на какие-то политические действия, чтобы продолжать получать поддержку западных коллег.

Такое мнение «Аргументам недели – Крым» выразил политолог Николай ФИЛИППОВ, комментируя принятый сегодня в Верховной раде Украины закон о реинтеграции Донбасса, в котором идет речь об «оккупации» украинских территорий и признании России «страной-агрессором». Президент Петр ПОРОШЕНКО назвал это сигналом для Крыма, добавив, что «Крым и Донбасс – это Украина».

«Понимать логику этих людей очень сложно. Насколько я могу предположить, то есть все-таки надежда, что «Запад нам поможет», как выражалось в одном известном сатирическом произведении. Под этим лозунгом и живет нынешняя Украина. Вернее, то, что от нее осталось, потому что от украинской государственности сегодня осталось очень мало и она лишь номинально считается страной, а управление разрушено почти полностью», – считает эксперт.

По его словам, Украина почти лишилась финансовой поддержки Запада, поэтому руководство страны вынуждено делать подобные шаги в рамках Минских соглашений, сообщают "Аргументы недели - Крым".

«Это сигнал Западу, что Украина готова предпринимать какие-то действия для изменения сложившегося гибельного положения. Они хотят показать, что кое-какие органы власти все еще работают и способны проявлять какую-то политическую волю. В надежде, что принятие этого закона получит определенный резонанс на Западе, который надавит на Россию, заставит отдать Крым, выплатить контрибуцию и другие фантазии Украины», – отметил политолог.

Впрочем, по мнению ФИЛИППОВА, «легитимность самой Украины тоже под большим вопросом, как и легитимность республик ДНР и ЛНР, которые сейчас не признаны».

«И здесь нельзя сказать, что кто-то сепаратист, а кто-то легальная власть. Поэтому им нужно садиться за стол переговоров между Киевом и Донбассом», – добавил он.