Школьник с ножами и бензином был задержан в московской школе

В центре Москвы охранник помешал парню пронести в школу ножи и флакон с бензином. С какой целью школьник принес ножи - пока неизвестно. С инцидентом будет разбираться полиция. Резня в школе Перми является спланированным покушением на убийство, считают в СК

Начала проверку и прокуратура Юго-Западного округа Москвы. По ее данным, учащийся 11 класса одной из столичных гимназий пришёл в учебное заведение с шестью перочинными ножами, охотничьим патроном, сумкой с металлическими шариками, флаконом с бензином, набором отвёрток, верёвкой, проволокой и спичками.

Ранее сообщалось, что в больнице, где находятся дети, пострадавшие в ходе поножовщины в пермской школе, побывала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен заявила, что школьники сохраняют оптимизм.