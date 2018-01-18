Школьник с ножами и бензином был задержан в московской школе
18 января 2018, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Москвы охранник помешал парню пронести в школу ножи и флакон с бензином. С какой целью школьник принес ножи - пока неизвестно. С инцидентом будет разбираться полиция.
Начала проверку и прокуратура Юго-Западного округа Москвы. По ее данным, учащийся 11 класса одной из столичных гимназий пришёл в учебное заведение с шестью перочинными ножами, охотничьим патроном, сумкой с металлическими шариками, флаконом с бензином, набором отвёрток, верёвкой, проволокой и спичками.
Ранее сообщалось, что в больнице, где находятся дети, пострадавшие в ходе поножовщины в пермской школе, побывала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен заявила, что школьники сохраняют оптимизм.