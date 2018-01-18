Московские роженицы получат приданое от мэра

С января этого года при выписке из роддомов родителям младенца вручают коробку внушительных размеров с вещами первой необходимости. Подобные подарки в двухтысячных годах московские роженицы получали от Москвы по инициативе Юрия Лужкова, и в конце прошлого года нынешний градоначальник Сергей Собянин решил возобновить эту практику.



27 декабря первый подарочный набор достался жительнице ЮЗАО Анастасии Лебедевой. Накануне она родила девочку, которая стала трёхсоттысячным ребёнком, появившимся на свет в роддоме №4. Тогда же мэр заявил, что подарок ожидает каждую родившую в столичном роддоме москвичку.



Комплект включает в себя 44 наименования. Постельные принадлежности, одежда, предметы для купания и ухода за ребёнком и средства гигиены упакованы в коробку-бокс, которую можно использовать как детскую кроватку.



С инициативой делать подарки новорождённым в октябре прошлого года выступал Минтруд.Проект поддержало Министерство экономического развития, а в Минпромторге отметили, что инициатива не только улучшит демографическую ситуацию, но и поддержит отечественного производителя.



В Министерстве труда и социальной защиты РФ предполагали возложить финансирование проекта на региональные бюджеты, но конкретных предложений о порядке проведения и финансирования этого мероприятия пока не разработали.



