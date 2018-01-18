В США неизвестные уничтожили у пчеловода почти всех российских пчел

В США неизвестные злоумышленники погубили у пчеловода итальянских и российских пчел. Инцидент произошел в городе Прундейл в Калифорнии. Пчеловод рассказал, что специально завел пчел, которые не проявляют агрессии.

По словам хозяина ульев, за время работы российские и итальянские пчелы ни разу его не ужалили. По данным KSBW, неизвестные злодеи опрокинули более 100 ульев на пасеке и опрыскивали пчел бензином. Погибли более 200 тысяч насекомых, сообщает Газета.ru.

Пчеловод не исключает, что за преступлением могут стоять его соседи, которые неоднократно жаловались на ульи. По данным владельца пасеки, ущерб от смерти пчел составил более 50 тысяч долларов.