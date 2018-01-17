Названы имена владельцев самых баснословно дорогих квартир в Москве

Почти в 4.5 миллиарда рублей обошлись покупателям пять самых дорогих квартир Москвы, проданных в прошлом году. При этом половина этой суммы пришлось всего на две сделки. Так кто же может себе позволить баснословно дорогое жилье?

Покупателями самой дорогой недвижимости в Москве — двух таунхаусов площадью 500 кв. метров каждый в жилом комплексе Noble Row в районе Остоженки, стали полный тезка главы «Сибура» - Дмитрий Владимирович Конов и тезка жены экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Лариса Дмитриевна Белоброва, пишет РБК. По данным риэлтеров, цена квадратного метра в элитном жилье тянет на 2,4 млн. рублей за 1 кв. метр.

На третьем месте покупка квартиры площадью около 900 кв. м в жилом комплексе на Большой Полянке, ее цена составляет 1,2 млрд рублей, по 1,3 млн рублей за 1 кв. метр. Следом идет квартира площадью 327 кв. метров на Плющихе. Ее стоимость 345 млн рублей — или больше 1 млн рублей за 1 кв. метр. Как отмечает издание, информация о собственниках пока не известна. Дома еще не сданы в эксплуатацию, документов на право собственности нет.

И пятая покупка - апартаменты площадью 378 кв. метров в жилом комплексе на Большой Якиманке. Ее владелицей стала Татьяна Дмитриевна Орлова, следует из материалов Единого государственного реестра недвижимости. Также зовут бывшую совладелицу и дочь покойного основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова. Квартира в пятиэтажном клубном доме стоит 355 млн рублей.