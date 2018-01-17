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Супруги-юристы основали в Ярославской области этно-деревню

17 января 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Супруги-юристы основали в Ярославской области этно-деревню

В Ярославской области появилась этно-деревня под названием Тыгыдым. Её создала семья адвокатов из Вологды. Они оставили свою работу, продали имущество и на эти деньги построили туристический комплекс, сообщает Общественное Телевидение России.

Деревню Тыгыдым придумали супруги-юристы, которые устали от жизни в городе и переехали в лес, на берег рыбинского водохранилища. Здесь они будут жить со своими двумя детьми и показывать туристам, как в старину жили наши предки.

Раньше Олеся Дегтярева и Александр Мазалецкий работали адвокатами в Вологде. Отдыхать всегда любили в деревнях. В конце концов поняли, что хотят связать с глубинкой всю свою жизнь.

Олеся Дегтярева, основатель деревни Тыгыдым: "Я не могла совсем уже ходить в суды. Были дни, когда я плакала и говорила: "Я туда больше никогда не пойду". Счастья это не приносило особого, хотя тогда был финансовый доход".

Деревня находится в 20 километрах от Рыбинска. 5 гектаров земли под ее строительство семье подарила местная база отдыха. Теперь эта территория - их собственность. Чтобы начать здесь стройку и обзавестись экспонатами, Олесе и Александру пришлось продать две квартиры и две машины.

Название деревни навеял топот коня, которого подарил Олесе муж. Когда тот гарцевал в загоне, им все время слышалось "тыгыдым – тыгыдым". В амбаре туристам показывают, как раньше делали дранку - деревянную черепицу для покрытия крыш.

Александр Мазалецкий, основатель деревни Тыгыдым: "Мужчины, когда была дождливая погода, забирались в какой-то сарай, пилили чурки - осиновую или еловую, и строгали эту дранку, чтобы впрок ее запасти, перекрыть двор, дом".

А в музее крестьянской кухни угощают серыми суточными щами, домашним хлебом с черной солью, пирогом "намазенькой" и пряным медово-клюквенным напитком - душепаркой. Всё подолгу томилось в русской печке.

Этим домам по 100 и 200 лет. Олеся и Александр купили их у частных лиц в разных уголках области, разобрали и перевезли в Тыгыдым. На работу с туристами хозяева взяли пенсионерку из Рыбинска Татьяну Егорову. Готовы принять еще 9 человек. Получать они будут по 20.000 рублей в месяц.

Уже через два года в деревне Тыгыдым, говорят Олеся и Александр, будет 20 домов. В одних будут жить туристы, в других хозяева создадут музеи старинных ремесел. А еще в деревне будут производить деготь и варить мыло на козьем молоке.

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