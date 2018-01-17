Сельским учителям Курганской области приходится бастовать

Учителя средней школы в Курганской области с начала следующей недели собираются объявить забастовку. Педагогам уже не первый год не выплачивают положенную законом стимулирующую часть зарплаты.



О приостановке работы на данный момент говорят 27 учителей школы зауральского райцентра Звериноголовское. Их также поддерживают педагоги соседнего учебного заведения в селе Круглом.

Недовольные свой зарплатой работники образования уже написали видеообращение к Путину, в котором пожаловались: "Получается так, что не выполняются ваши майские указы от 2012 года, где средняя заработная плата учителя должна быть приравнена к средней по экономике". Сейчас ситуация складывается так, что педагог с многолетним стажем, даже с учетом большой нагрузки, на руки получает не более 14 тысяч рублей. Кроме того, в области для сельских учителей отменили компенсации за дрова и свет.