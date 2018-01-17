Все «умрут», а Волгоград останется

Ученые-футурологи в один голос говорят, что в ближайшем будущем роботы заменят людей в разных сферах. Уже сейчас в экономически развитых странах машины вытесняют человека в самых разных специальностях рынка труда: особенно много роботов-уборщиков, таксистов, продавцов в супермаркетах. Но Четвертая промышленная революция пока обходит стороной наши пенаты.

Роботы стали многозадачными, а человеческий труд - менее эффективным и более затратным в сравнении с ними. Но тем, кто живет в Волгограде, порой кажется, что время резко дало по тормозам. Что нет никакой Европы, в другом космосе Северная Америка, да и Китая, в общем-то, нет.

Цифры центра занятости населения Волгограда подтверждают: самой нужной специальностью на сегодня с отрывом от других профессий стала работа продавца продовольственных товаров. Более 890 вакансий только в банке данных центра. При всей востребованности, средняя зарплата, которую предлагают продавцам - 18681 рубль. Вот водителям автомобиля, которые на втором месте – больше 380 вакансий, готовы платить уже 30708 рублей. Даже третьих по нужности подсобных рабочих ценят больше – ежемесячно им можно рассчитывать на 21808 рублей.

Поликлиники и больницы города призывно кличут медсестер, на бирже труда есть как минимум 90 заявленных вакантных мест. Но из всех высоко востребованных специальностей, их средняя зарплата самая маленькая – 16432 рубля. Нужны городу и врачи – на 20628 рублей. Причем, это касается только врачей-специалистов, участковых терапевтов просят не беспокоится и в надежде найти работу осваивать какую-нибудь более узкую специальность медицинской практики.

А вот очень неконкретная специальность менеджера в топе популярности. Им предлагают в среднем 21 430 рублей. Примерно столько же вакансий бухгалтеров, но оценены они чуть дороже – около 25 тысяч рублей.

С руками и ногами готовы немедленно оторвать спасателей нашей экономики – торговых представителей. Они могут рассчитывать почти на среднюю по Волгограду ежемесячную оплату – 27699 рублей.

Ещё мал-помалу городу требуются токари, водители погрузчика, экономисты, воспитатели детского сада, инженеры-проектировщики и администраторы. Зарплатные предложения, как всегда, невысокие - от 10695 (воспитатель) до 27 566 (водитель) тысяч рублей.

Вообще же, Волгоград возглавил очередной печальный рейтинг – он оказался в 2017 году на самом последнем месте среди городов-миллионников по размеру средней зарплаты. По данным рекрутинговой компании «Банк данных заработных плат», лидирует в этом рейтинге Москва (средние показатели – 83 тысячи) и Санкт-Петербург (уже скромнее – 55 тысяч рублей). Все остальные 15 миллионников им уступают. А Волгоград лежит на дне в 28500 рублей. Стоит заметить, что эта цифра даже выше отчетов Волгоградстата, который рапортовал о «средних» на конец года 27302 тысячах рублей.

Хорошо или плохо, но у этой медали тормоза прогресса есть обратная сторона: дешевизна рабочей силы пока и препятствует роботизации рынка труда. Чтобы внедрить и обслуживать машины, тоже нужны немалые деньги. Хотя экономисты-футурологи предполагают, что стоимость труда робота и человека сравняются в 2027 году.

Ещё более грустные прогнозы дают мировые социологи, они считают, что почти 70% студентов в университетах изучают профессии, которые в течение следующих 20 лет просто «умрут».