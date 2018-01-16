Главный архитектор Кузнецов назвал неблагополучными районы реновации Москвы

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал неблагополучными районы столицы, в которых пройдет реновация. Кузнецов провел презентацию программы реновации на Гайдаровском форуме. Он отметил, что столичные районы, в которых будет проводиться реновация жилого фонда, являются неблагополучными с точки зрения безопасности.

Главный архитектор мегаполиса подчеркнул, что небезопасными следует считать не только спальные районы, но и центр Москвы. Как пример успешного района старой застройки Кузнецов привел район Фрунзенской набережной. "К счастью большому, в Москве никогда не было трущоб или фавел, но если говорить о сравнении благополучных и неблагополучных районов, районы постмодернистской пятиэтажной застройки, особенно первых поколений, попадают в зону стандарта неблагополучных", - цитирует главного столичного архитектора ТАСС.

Как отметил Кузнецов, важными целями реновации в Москве являются экономическая успешность городской среды, культурная жизнь и безопасность.