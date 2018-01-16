Предлагается увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО

Депутат Госдумы-единоросс Сергей Вострецов предложил увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до пяти тысяч рублей. Проект о повышении штрафа за езду без ОСАГО внесен в Госдуму.

В настоящее время штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 800 рублей. 500 рублей - за управление автомобилем в период, который не предусмотрен полисом и за управление автомобилем водителем, который в полис ОСАГО не вписан. Вострецов в поправках к кодексу об административных нарушениях предлагает установить единый штраф для всех случаев - 5000 рублей.

Одной из причин увеличения штрафа Вострецов назвал невозможность урегулирования страхового случая без полиса. Например, если произошло ДТП, а у виновника нет ОСАГО, водитель другого автомобиля не может отремонтировать свою машину за счет страховой компании виновника ДТП. Взыскать деньги, необходимые на ремонт автомобиля, автовладелец разбитой машины может только через суд.