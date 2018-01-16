Танец курсантов в трусах и фуражках шокировал руководство летного училища

Танец курсантов - будущих пилотов гражданской авиации - в трусах и фуражках шокировал руководство Ульяновского летного училища. Видеозапись, как молодые парни покачивают бедрами под культовый трек Бенни Бенасси Satisfaction, попал в сеть и обсуждается в Интернете.

На видео снято, как юноша только в трусах, галстуке, сапогах и летной фуражке двигается по лестнице, покачивая бедрами под музыку. Он идет по коридору, скорее всего, общежития. Навстречу ему выходят парни в такой же форме и начинают под музыку подметать пол, гладить. В конце клипа танцую все. В прачечной.

Ректор Ульяновского летного училища Сергей Краснов заявил, что на видео, скорее всего, будущие летчики. Все преподаватели и учащиеся шокированы.

По словам Краснова, в его практике впервые такие курсанты. "Случай – из рук вон выходящий... Если бы они шутили так у себя дома, то никто бы внимания не обратил. Они все-таки были в фуражках гражданской авиации. Самое страшное, это отношение наших ветеранов вот к таким горе-летчикам, которые пришли на первый курс", — цитирует ректора РЕН-ТВ.

Краснов пригрозил, если вина курсантов будет доказана, то их ждут очень суровые наказания.

Видео опубликовано на youtube.