В Сочи начался сбор апельсинов
16 января 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Сочи собирают апельсины. В этом году снимать урожай с деревьев аграрии начали на три недели раньше срока, передает ОТР.
Летом на многие сады напали клопы и сейчас плоды стали опадать с повреждённых вредителями деревьев. А собирать цитрусовые нужно именно с веток - так они лучше хранятся. В этом саду растут не только апельсины, но и новый сорт "Вашингтон"- это гибрид апельсина и лимона. Есть фрукты можно уже и сейчас, но пока плоды с кислинкой. Урожай станет сладким чуть позже.
Николай Нагабедян, директор ГУСХП "Россия" г. Сочи: "Апельсины собираем в коробочки, потом стелится сено и апельсины выкладываются в 1, 2, 3 ряда. На сене выкладываете и оставляете дней на 20-25, после чего апельсин дозревает, и он будет очень сладким".
Сбор урожая продлится ещё неделю. Всего с деревьев этого сельхозпредприятия аграрии планируют снять около 4 тонн фруктов.