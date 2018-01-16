В Сочи начался сбор апельсинов

В Сочи собирают апельсины. В этом году снимать урожай с деревьев аграрии начали на три недели раньше срока, передает ОТР.

Летом на многие сады напали клопы и сейчас плоды стали опадать с повреждённых вредителями деревьев. А собирать цитрусовые нужно именно с веток - так они лучше хранятся. В этом саду растут не только апельсины, но и новый сорт "Вашингтон"- это гибрид апельсина и лимона. Есть фрукты можно уже и сейчас, но пока плоды с кислинкой. Урожай станет сладким чуть позже.