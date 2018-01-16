Женщину, пожаловавшуюся мэру Курска на дороги, вывели с полицией

В Курске женщину - участницу публичных слушаний по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города, заявившую о проблемах и состоянии дороги в Косиново, вывели из здания горадминистрации с полицией.

Участница слушаний рассказала главе Курска Николаю Овчарову о том, что проблема с дорогами в Косиново, в том числе с их освещением, не решается несколько лет. По словам женщина, в 2012 году на дороге в Косиново в результате ДТП погибли дети. Прошли годы. А проблема с дорогой так и не решена. Она призвала мэра Курска разобраться с проблемой освещения и состоянием дороги в Косиново.

Овчаров ответил, что проблема освещения дороги - надуманная.

Публичные слушания по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города проходили в Курске 15 января, - сообщает ИА "Секунда". Видеозапись эмоционального выступления активистки опубликована на сайте издания.