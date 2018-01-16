Названы главные враги России

Главным врагом России являются Соединенные Штаты Америки. Такой вариант ответа стал самым популярным по итогам онлайн-опроса, проведенного на сайте «Аргументы недели».

В опросе приняли участие более 1 100 человек. США основным противником России назвали 45% респондентов. Европейский союз выбрали 26% опрошенных, исламистские группировки – 9%, Украину – 6%. Еще 14% заявили, что у РФ нет врагов.

Ранее американские СМИ нашли способ помирить Москву и Вашингтон, отношения между которыми резко испортились четыре года назад после вхождения Крыма в состав России. Журнал National Interest посоветовал странам взять на вооружение опыт «холодной войны».