Почему в России падает рождаемость

С осени 2016 года в России началось резкое снижение рождаемости. Эксперты считают, что на рождаемость сейчас влияют не только демографические волны. За 11 месяцев 2017 года число новых рождений сократилось на 11% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По данным Росстата, с начала кризиса рождения в среднем на тысячу жителей превышали 13,2. Сейчас они опустились до 11,6.

Чиновники говорят о «тяжелой демографической ситуации» и отголосках «лихих девяностых».

По мнению экспертов, причиной резкого снижения рождаемости может быть падение реальных доходов населения, наличие у людей неуверенности в завтрашнем дне, - пишет «Независимая газета».

Сократилась рождаемость в разных российских регионах, в том числе в Нижегородской области количество родившихся детей в 2017 году сократилось на 11% Так, в Нижегородской области количество родившихся детей в 2017 году сократилось на 11% по сравнению с показателем предыдущего года. В Мурманской области за последние два года рождаемость упала на 14%.

Как отмечают аналитики, тенденция к сокращению рождаемости началась с 2016 года, до этого начиная с 2000 года рождаемость у нас медленно, но увеличивалась.

Не все специалисты считают, что на рождаемость влияет демографическая ситуация. Действительно, серьезное влияние на спад рождаемости сейчас оказывают последствия демографического кризиса, произошедшего в 1990-е годы, который привел к уменьшению количества женщин детородного возраста в настоящее время. Но и материальное состояние важно для современных российских семей.

Профессор Академии при президенте (РАНХиГС) Александр Щербаков считает, что такое заметное падение рождаемости именно за последний год можно объяснить как накопленный эффект за все время падения доходов населения.

Многие молодые люди, появившиеся на свет в 90-х прошлого века, сейчас отказываются от рождения детей или откладывают до 30 лет, ставя на первое место карьеру, самообразование, жизнь для себя.

Напомним, снижение рождаемости стимулируют власти. Владимир Путин продлил программу материнского капитала, малообеспеченные семьи будут получать пособие при рождение первого ребенка. Запускается специальная программа ипотечного кредитования для семей, в которых начиная с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. Предполагается, что государство будет субсидировать таким семьям ипотечные ставки выше 6%