Скончался лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

Председатель исполкома движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов, один из самых ярких леворадикальных политиков, умер от инсульта. Удар сразил политика 13 января. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Анпилов ехал на встречу кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с доверенными лицами. По дороге у Анпилова случился инсульт. Ему было 72 года.

Экс-депутат Госдумы Дарья Митина сообщила ТАСС, что он три дня лежал в НИИ им. Склифосовского в кoме, скончался 15 января.

В 1990-е годы Анпилов был известен как человек протеста. Он и его сторонники, выступая против Ельцина и реформ Гайдара, участвовали в массовых беспорядках и стычках со стражами порядка. В 1993 году Анпилов поддержал опальный Верховный совет, был арестован, но позже амнистирован. "Историческая фигура", - пишут в соболезнованиях знакомые политика.