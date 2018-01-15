Названы победители в возможной Третьей мировой войне

Российская Федерация имеет наибольшие шансы победить в Третьей мировой войне, которая может разразиться в будущем. Об этом заявила треть участников онлайн-опроса, проведенного на сайте «Аргументы недели».

Еще 8% полагают, что глобальный конфликт закончится в пользу Запада во главе с Соединенными Штатами. 7% респондентов думают, что победителем станет Китай.

Большинство опрошенных - 54% - предрекло, что по итогам войны в выигрыше не останется ни одна страна. По мнению эти людей, вероятные боевые действия приведут к уничтожению человечества.

Ранее «Аргументы недели» изучили высказывания экспертов и собрали сценарии начала Третьей мировой в 2018 году.