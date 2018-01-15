Как подбирают собак для службы

В преддверии Года собаки башкирский портал взял интервью у инструктора-кинолога Артура Тимиркаева.



Собак для службы отбирают еще щенками, которых приобретают в племенных питомниках или у частных лиц. В первую очередь смотрят на их высшую нервную деятельность, отдают предпочтение играющимся, жизнерадостным и любознательным собакам.



О том, как отбирают собак, есть у ли у них интеллект, умнее ли дворняги породистых и многое другое - в материале А.Шушпанова и Е.Ивановой на портале "Уфа.Ру".