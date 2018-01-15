Как подбирают собак для службы
15 января 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
В преддверии Года собаки башкирский портал взял интервью у инструктора-кинолога Артура Тимиркаева.
Собак для службы отбирают еще щенками, которых приобретают в племенных питомниках или у частных лиц. В первую очередь смотрят на их высшую нервную деятельность, отдают предпочтение играющимся, жизнерадостным и любознательным собакам.
О том, как отбирают собак, есть у ли у них интеллект, умнее ли дворняги породистых и многое другое - в материале А.Шушпанова и Е.Ивановой на портале "Уфа.Ру".