Украинский журналист насмешил зрителей рассказом о появлении в Донбассе подлодки

Украинского журналиста Романа Цимбалюка высмеяли в эфире российского телевидения. Поводом для этого стало его высказывание, касающееся подводной лодки «Запорожье».

В ходе своего выступления на ток-шоу «России 1» Цимбалюк заявил оппонентам, что субмарина, которую Украине передаст Россия, будет задействована в боевой операции против подразделений ополченцев, дислоцированных в районе Новоазовска. Эти слова вызвали смех у участников программы и зрителей в студии. Ведущий напомнил журналисту, что глубина Азовского моря не превышает четырнадцати метров. Это означает, что использовать подводные лодки там нельзя.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва готова вернуть Украине принадлежащую ей военную технику, оставшуюся в Крыму. В Киеве в ответ заявили, что проработают этот вопрос.