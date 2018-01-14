Захарова объяснила появление своих свадебных снимков в интернете

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила, кто и зачем сделал ее свадебные фотографии достоянием общественности. Фотограф выложил их в интернет без согласования с ней.

Дипломат сочеталась браком еще в 2005 году, а торжество проходило в Нью-Йорке. По её словам, супруг спонтанно сделал предложение и пара, не теряя времени, провела бракосочетание в США. Свадебный фотограф Захаровой год назад выложил снимки в Сеть. Она поинтересовалась у него, зачем – ведь за фотосессию заплатили.

«Он сказал гениальную вещь: все тебя видят официальную, на фоне каких-то эмблем, за трибуной, а мне так хотелось, чтобы тебя и такую увидели», - рассказала Захарова в интервью телеканалу «Мир».