Медведев поздравил с праздником работников российской печати

С профессиональным праздником работников российской печати поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Премьер указал на честность и объективность как необходимые качества журналиста.

Медведев поблагодарил профессионалов за преданность делу, ответственность, за неравнодушное и эмоциональное отношение к своей работе. Об этом говорится в поздравительное телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Сотрудники российских газет и журналов, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий День работников печати отмечают 13 января. В этот день 315 лет назад по указу Петра I появился первый номер газеты "Ведомости". Праздник был учрежден в декабре 1991 года.

Смотрите также: Советский многоразовый космический челнок сделали в США