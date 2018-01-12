Камень-загадка не дает покоя ученым всего мира

Найденный в Египте камень, который получил название Ипатия, ставит в тупик ученых всего мира. Определить природу находки не может никто из специалистов. Космический «булыжник» нельзя отнести ни к метеоритам, ни к кометам.

Многие учёные, которые проводили детальный анализ Ипатия, заявили о том, что в его состав входят необычайно редкие элементы. Эти вещества существовали во Вселенной в период, когда Солнца ещё не было. Отделив гальку от всех элементов, существующих на Земле, учёные обнаружили частицы звёздной пыли, что является показателем его колоссального возраста. Часть углеводородов превратилась в алмазы, но другая осталась совершенно неизменной. Эксперты никак не могут понять, каким образом это произошло.

Кроме того, в камне найдены частицы чистого алюминия. Такое соединение не встречается ни в космосе, ни на Голубой планете. Инопланетное происхождение камня – вполне вероятная разгадка судьбы Ипатия.

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